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Белорусы Италии записали сильное обращение к борцам за свободу нашей страны
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Италии записали сильное обращение к борцам за свободу нашей страны
Вместе — до победы!
Белорусы Италии солидарны с соотечественниками на родине и борются вместе за независимость нашей страны.
Сильное обращение диаспоры опубликовал телеграм-канал
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