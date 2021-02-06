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Под Минском снова появились загадочные «световые столбы»

06.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Под Минском снова появились загадочные «световые столбы»

  • 6.02.2021, 12:59
Под Минском снова появились загадочные «световые столбы»

Необычное явление наблюдали в Ратомке.

Вчера, 5 февраля, примерно в 21.00 над Ратомкой (Минский район) заметили необычное зрелище — световые столбы. Фото этого явления появилось в сообществе «Природа Беларуси».

«Вновь в пригороде Минска можно наблюдать световые столбы. Свет фонарей и парение в воздухе ледяных кристаллов образует разноцветные причудливые колонны, которые от самой земли устремляются высоко в небо. Сказочно красиво!» — говорится в описании.


Как ранее пояснял астроном-любитель Андрей Лейчик, физика светового столба та же, что и солнечного: световые столбы представляют собой вертикальную полосу света, которую ночью можно наблюдать, например, при свете луны.



Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Кристаллы стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе, вид светового столба зависит от их взаимного расположения.

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Теги: Минск
 
 
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Необычное явление наблюдали в Ратомке.
 
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