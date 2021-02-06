Источник материала: Хартия'97

«Мощнейшие удары по режиму Лукашенко будут иметь последствия» 4 6.02.2021, 12:53

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Государственный бюджет теряет огромные суммы.

Сильный имиджевый удар по белорусскому режиму — перенос чемпионата мира по хоккею — будет иметь последствия. Теперь наша страна наверняка не сможет проводить сколько-¬нибудь серьезные соревнования.

Газета «Белорусы и рынок» решила разобраться, чего еще могут лишиться белорусские болельщики и как это повлияет на госбюджет.

Никто не указ, даже МОК

О том, что вероятность проведения в Минске части матчей чемпиона мира по хоккею — 2021 (второй страной-хозяйкой была избрана Латвия, сроки проведения — с 21 мая по 6 июня) стремится к нулю, стало понятно еще в декабре. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК), несколько месяцев расследовавший ситуацию в белорусском спорте, отстранил членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) во главе с Александром Лукашенко от участия в Олимпиадах. Причина: дискриминация атлетов по политическим причинам и репрессии против них, в результате чего некоторые оказались в застенках.

Этот «щелчок по носу» прозрачно намекал на то, что, если власти не одумаются и не прекратят давление, главного спортивного события последних семи лет в Минске не будет. Но никто ничего делать не собирался. При этом все призывы изменить ситуацию (их было немало, и звучали они постоянно) белорусские чиновника, в том числе и спортивные, игнорировали.

А уж когда появилась информация о возможной причастности главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова к событиям, после которых скончался Роман Бондаренко, оставалось только ждать, когда неизбежное случится. Произошло это 18 января, после визита главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля.

«Он надеялся, что, воспользовавшись давним знакомством с Лукашенко, сможет выступить в Минске в роли модератора диалога правителя с его оппонентами. Понятно, это было наивно. Но швейцарец мыслит по-швейцарски. Процесс лишения Беларуси права на организацию ЧМ-2021 по хоккею затянулся именно потому, что у Фазеля была надежда как-то все урегулировать. Никак не из-за денег. И появившаяся информация о том, что IIHF выплатит Беларуси какую-то компенсацию, выглядит странно: федерация скорее может наложить штраф за необеспечение контракта. И с уверенностью в 99,9 % можно говорить, что IIHF ничего платить не будет: это не их вина. Будет ли платить Беларусь — вопрос. Учитывая нестандартность момента — вряд ли потребуют», — предположил бывший многолетний глава отдела хоккея газеты «Прессбол» Вячеслав Федоренков.

Важно отметить, что международная структура, отбирая право проведения ЧМ по хоккею, сделала акцент не на финансовых обстоятельствах или пандемии, а именно на отсутствии безопасности и несоблюдении прав человека в Беларуси.

Ждать ли фристайлистов?

Из-за карантинов и локдаунов мировая спортивная индустрия теряет миллиарды. Даже в лучшие времена желающих проводить международные турниры было мало. Трудно представить очередь из стран, готовых организовать и провести юношеский или молодежный турнир по легкой атлетике, фехтованию или борьбе. Это заведомо коммерчески убыточное предприятие, и, чтобы свести баланс, необходимы не только недюжинные организаторские способности, но и выигрышные маркетинговые ходы и удачная конъюнктура.

Часто за организацию таких турниров берутся страны, которые либо хотят поднять свой имидж и престиж в международных организациях по соответствующим видам спорта, либо же надеются в дальнейшем провести взрослые турниры, которые могут принести прибыль. И международные федерации с удовольствием отдают право на проведение таких второстепенных турниров желающим, если таковые находятся, и не выдвигают особых требований. В том числе финансовых.

К примеру, в этом году в Беларуси запланировано проведение более десятка международных чемпионатов, кубков, первенств. Среди них чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке (17—21 февраля), чемпионат мира по современному пятиборью (5—14 июня), чемпионат мира по лазер-рану (9—14 июня), финал чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет (21 июля — 2 августа), чемпионат Европы по маунтинбайку (9—15 августа), чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу (взрослый и молодежный, 23 сентября — 3 октября), этап Кубка мира и международные квалификационные соревнования по выездке (14—18 апреля и 13—17 октября) и другие, менее рейтинговые, соревнования.

В начале года стало известно, что Фонд спортивной солидарности, возглавляемый Александрой Герасименей, прилагает усилия, чтобы перенести не только чемпионат мира по хоккею, но и этап Кубка мира по фристайлу (он должен пройти 13 февраля в Раубичах). Как заявил исполнительный директор фонда Александр Опейкин, «под дискриминацию властей попали чемпионка мира Александра Романовская и Николай Козеко — легендарный тренер, который воспитал четырех олимпийских чемпионов. В целом вся команда по фристайлу не скрывала своей позиции, спортсмены написали несколько писем протестного характера за подписью всего коллектива. Международная федерация лыжного спорта (FIS) владеет этой информацией и понимает, что в таких условиях проводить этап кубка мира нельзя».

Чем все закончится, пока сказать трудно.

«Динамо» снова отдадут футболистам

Подводя итог, можно сказать, что отобранный у нас хоккейный чемпионат мира не сильно ухудшил репутацию Беларуси как возможного места проведения международных турниров. Она и так была серьезно подорвана. Во-первых, тем, что ранее власти страны в течение нескольких месяцев отказались от проведения сразу двух рейтинговых для нас турниров: Всемирной шахматной Олимпиады — 2022, проведения которой Минск добивался не один год, и командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Плюс чемпионат Европы — 2020 по фехтованию был отменен континентальной федерацией из-за пандемии.

«Это резко ударило по рейтингу Беларуси как страны-¬организатора. Теперь, вспоминая наш отказ по финансовым причинам от шахматной Олимпиады, другие мировые федерации будут остерегаться иметь дело с белорусами. Ведь этого права Минск добивался два года, обхаживая спортивных чиновников, устраивая презентации и выдавая государственные гарантии», — отметил журналист «Прессбола» Сергей Версоцкий.

Стоит еще добавить, что в рейтинге безопасности Беларусь рухнула с 16-го места в 2019 году (соседи — Исландия и Дания) на 114-е в начале 2021 года (между Доминиканской Республикой и Кенией). Все это вкупе позволяет говорить о том, что новых сколько-¬нибудь стоящих турниров у нас в ближайшее время проводиться не будет. А ведь именно ради того, чтобы провести чемпионат Европы по легкой атлетике, и реконструировали главную арену страны — минский стадион «Динамо», и в реконструкцию вложили не один миллион долларов…

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