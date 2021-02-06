Утром водитель насмерть сбил 25-летнюю женщину на трассе и скрылся. Его ищут

Источник материала: Onliner

Сегодня примерно в 8:45 на 122-м километре автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница Российской Федерации неизвестный сбил женщину-пешехода и скрылся. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Об этом сообщили в ГАИ.

На каком автомобиле ехал водитель, пока неизвестно. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобиля и водителя, совершившего наезд. Если вы что-то знаете о случившемся, позвоните по телефону (8-0162) 23-62-62 либо 102.