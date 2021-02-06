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Утром водитель насмерть сбил 25-летнюю женщину на трассе и скрылся. Его ищут

06.02.2021 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня примерно в 8:45 на 122-м километре автодороги М1/Е30 БрестМинск — граница Российской Федерации неизвестный сбил женщину-пешехода и скрылся. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Об этом сообщили в ГАИ.

На каком автомобиле ехал водитель, пока неизвестно. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобиля и водителя, совершившего наезд. Если вы что-то знаете о случившемся, позвоните по телефону (8-0162) 23-62-62 либо 102.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня примерно в 8:45 на 122-м километре автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница Российской Федерации неизвестный сбил женщину-пешехода и скрылся. Пострадавшая от...
 
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