В Могилеве грузовик насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Днем 5 февраля в Могилеве грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в МВД.





По информации инспекторов, в 16.50 вблизи ЧП «Газосиликат Могилев» на местном проезде МАЗ с полуприцепом, которым управлял 68-летний водитель, сбил 47-летнего могилевчанина.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.