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В Могилеве грузовик насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Днем 5 февраля в Могилеве грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в МВД.
По информации инспекторов, в 16.50 вблизи ЧП «Газосиликат Могилев» на местном проезде МАЗ с полуприцепом, которым управлял 68-летний водитель, сбил 47-летнего могилевчанина.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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