В Любанском районе Hyundai переехал лежавшую на дороге женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами легковушки в деревне Малые Городятичи Любанского района, сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: МВД

Авария произошла 5 февраля, около 20.00. Установлено, что 45-летний водитель Hyundai двигался по улице Первомайской и переехал лежащую на проезжей части 67-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. По предварительной информации, она не была обозначена световозвращающими элементами и находилась в состоянии алкогольного опьянения.