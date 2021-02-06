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В Любанском районе Hyundai переехал лежавшую на дороге женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами легковушки в деревне Малые Городятичи Любанского района, сообщили в пресс-службе МВД.
Авария произошла 5 февраля, около 20.00. Установлено, что 45-летний водитель Hyundai двигался по улице Первомайской и переехал лежащую на проезжей части 67-летнюю местную жительницу.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. По предварительной информации, она не была обозначена световозвращающими элементами и находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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По предварительной информации, она не была обозначена световозвращающими элементами и находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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