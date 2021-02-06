ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Любанском районе Hyundai переехал лежавшую на дороге женщину

06.02.2021 13:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами легковушки в деревне Малые Городятичи Любанского района, сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: МВД

Авария произошла 5 февраля, около 20.00. Установлено, что 45-летний водитель Hyundai двигался по улице Первомайской и переехал лежащую на проезжей части 67-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. По предварительной информации, она не была обозначена световозвращающими элементами и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, она не была обозначена световозвращающими элементами и находилась в состоянии алкогольного опьянения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы Италии записали сильное обращение к борцам за свободу нашей страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by