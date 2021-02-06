Ангела Меркель подтвердила, что не признает Александра Лукашенко президентом









«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — сказала она.





Меркель добавила, что Германия и ЕС не признают результаты выборов президента в Беларуси, которые прошли в августе 2020 года.





«Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы», — отметила канцлер.





Ангела Меркель подчеркнула, что президентские выборы в Белоруссии не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».



