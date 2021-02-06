Американскому метеорологу через 53 года вернули потерянный в Антарктиде бумажник

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Бумажник 53 года пролежал за шкафом прежде, чем вернуться к владельцу

Потерю нашли за шкафчиком во время сноса здания станции, где мужчина когда-то работал метеорологом.

San Diego Union-Tribune. Американский ученый Пол Гришэм спустя 53 года получил назад свой бумажник, который он потерял на научной станции в Антарктиде, где мужчина больше года работал военно-морским метеорологом. Об этом сообщает местное издание





Отмеччается, что сейчас мужчине 91 год, он живет в Сан-Карлосе, штат Калифорния.





Гришэм отправился работать синоптиком на научной станции на острове Росса в октябре 1967 года. Домой он вернулся без бумажника. Потерю нашли за шкафчиком во время сноса здания станции. Внутри было удостоверения Гришэма, его водительские права, декларация о налогах, рецепт приготовления калуа (кофейный ликер), квитанция и справочная карточка с инструкциями о том, что делать в случае атомной, биологической или химической атаки.





Владельца бумажника нашли сыщики-любители. Гришэм сказал, что даже не помнит, как потерял кошелек, но благодарен за усилия, которые позволили его вернуть.





Гришэм признался, что был потрясен, узнав о находке. Оглядываясь назад на 13 месяцев, которые он провел в Антарктиде, мужчина сказал, что это был необычный, запоминающийся и иногда утомительный опыт, который он больше всего запомнил из-за постоянной простуды.



