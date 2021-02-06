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До -28 ожидается ночью на воскресенье в Беларуси
06.02.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев – Sputnik. В утренние ночные часы температура воздуха в Беларуси опустится до минус 24-28 градусов, сообщает Белгидромет. В связи с морозами, ветром и гололедом
Водителей призывают отказаться от продолжительных поездок. При необходимости в дорогу следует брать термосы, теплые вещи и инструмент для расчистки дорог.
Осадки на 7 февраля ожидаются не существенные. Но сохранится гололед. Ночью температура воздуха составит от -24°С до -28°С. В южных районах чуть теплее – около -15...-17°С. В воскресенье днем температура установится на уровне -9...-15°С.
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщают, что ветер будет переменных направлений слабый до умеренного, днем 7 февраля по юго-западу ожидается порывистый.
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Водителей призывают отказаться от продолжительных поездок. При необходимости в дорогу следует брать термосы, теплые вещи и инструмент для расчистки дорог.
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