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Меркель пригрозила новыми санкциями властям Беларуси: «Это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос»
06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Германия и ЕС и впредь будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, как они это уже продемонстрировали принятием трех санкционных пакетов.
Фото Reuters
Об этом заявила канцлер ФРГ в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства, сообщает
Ангела Меркель снова подчеркнула, что ФРГ и Евросоюз не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.
– Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы, –добавила она.
По утверждению канцлера, они не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными». Меркель выразила солидарность с участниками акций протеста, которые, по ее мнению, выходят на демонстрации «против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране»:
– Однако государственное руководство во главе с Александром Лукашенко знает только один ответ на мирные демонстрации – насилие. Расчет властей, как кажется, заключается в надежде, что мир скоро снова забудет этих отважных людей. Мы не должны этого ни в коем случае допустить.
Ангела Меркель
Она напомнила, что Германия приняла план поддержки гражданского общества Беларуси, в рамках которого упрощаются правила получения виз для представителей оппозиции. Он также предусматривает стипендии и поддержку независимых СМИ, указала канцлер.
– Это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Беларуси. Извне это вообще невозможно. Но это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос, – подытожила она.
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Меркель пригрозила новыми санкциями властям Беларуси: «Это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос»
Германия и ЕС и впредь будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, как они это уже продемонстрировали принятием трех...
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