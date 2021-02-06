Меркель пригрозила новыми санкциями властям Беларуси: «Это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос»

Источник материала: Салiдарнасць

Германия и ЕС и впредь будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, как они это уже продемонстрировали принятием трех санкционных пакетов.





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Об этом заявила канцлер ФРГ в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства, сообщает ТАСС .

Ангела Меркель снова подчеркнула, что ФРГ и Евросоюз не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

– Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы, –добавила она.

По утверждению канцлера, они не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными». Меркель выразила солидарность с участниками акций протеста, которые, по ее мнению, выходят на демонстрации «против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране»:

– Однако государственное руководство во главе с Александром Лукашенко знает только один ответ на мирные демонстрации – насилие. Расчет властей, как кажется, заключается в надежде, что мир скоро снова забудет этих отважных людей. Мы не должны этого ни в коем случае допустить.

Мы призываем политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политических заключенных. Мы призываем уважать, наконец, право граждан на свободу выражения мнения. Ангела Меркель

Она напомнила, что Германия приняла план поддержки гражданского общества Беларуси, в рамках которого упрощаются правила получения виз для представителей оппозиции. Он также предусматривает стипендии и поддержку независимых СМИ, указала канцлер.

– Это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Беларуси. Извне это вообще невозможно. Но это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос, – подытожила она.

Ангела Меркель: В Беларуси приверженность демократии буквально растоптана ногами