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Главы Польши и Литвы отметили необходимость совместными усилиями поддерживать демократическую Беларусь

06.02.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 5 февраля провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили повестку дня двусторонних отношений, вопросы поставки вакцин, ситуацию с правами человека и продолжающиеся протесты в Беларуси и России, а также реализацию политики Восточного партнерства, сообщает пресс-служба президента Литвы.

Главы Польши и Литвы отметили необходимость совместными усилиями поддерживать демократическую Беларусь

Главы государств обсудили повестку дня политики Восточного партнерства, особое внимание было уделено ситуации в Украине и Беларуси.

«Президенты выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также борьбе с распространяемой недружественными странами дезинформацией и пропагандой. Главы государств выразили солидарность с белорусским гражданским обществом, которое ведет борьбу за демократические выборы и права человека, и отметили необходимость совместными усилиями поддерживать долгосрочное видение демократической Беларуси», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили проведение саммита «Восточного партнерства» во второй половине этого года. Было отмечено, что центральной темой саммита должен стать поиск решений, направленных на укрепление гражданского общества и принципов верховенства права в странах — участницах программы «Восточное партнерство». Президенты договорились добиваться во время саммита подписания совместной декларации, в которой была бы закреплена масштабная будущая повестка дня «Восточного партнерства».

Как сообщалось, 29 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приняла участие в онлайн-встрече глав МИД Люблинского треугольника — Украины, Польши и Литвы. Она поблагодарила страны Люблинского треугольника за помощь белорусам. По словам Тихановской, она видит «уникальный исторический шанс заложить основу для прочного мирного сотрудничества между Беларусью, Украиной, Польшей и Литвой». В этом плане она предложила превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку — «с участием демократической Беларуси», что было бы «исторически справедливо и создало бы условия для более эффективного регионального сотрудничества».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи заявил журналистам, что «без Беларуси Люблинский треугольник является немного не полным». «Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась и превратила его в Люблинскую четверку. Ситуация в Беларуси влияет не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом», — сказал глава украинской дипломатии.

 
 
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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 5 февраля провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.
 
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