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Меркель рассказала о плане поддержки гражданского общества Беларуси

06.02.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Меркель рассказала о плане поддержки гражданского общества Беларуси
Ангела Меркель. Фото: РИА Новости
Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Беларуси, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА «Новости».

«Правительство ФРГ приняло план действий «Гражданское общество Беларуси». Преследуемые оппозиционеры и бедствующие люди смогут в облегченном порядке получить визу и таким образом убежище у нас. Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, ввести стипендии и поддержать независимые СМИ», — сказала Ангела Меркель.


По словам канцлера, это «не изменит противостояния» между сторонами конфликта в Беларуси, так как «это невозможно извне», но продемонстрирует поддержку в Берлине в адрес оппозиции, «мы слышим их голоса».

Меркель призвала власти в Минске «незамедлительно прекратить насилие и освободить политических заключенных». Она вновь заявила о том, что Германия и ЕС «будут продолжать привлекать к ответственности виновных в продолжающейся нарушениях прав человека в Беларуси».
 
Теги: Минск
 
 
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Меркель призвала власти в Минске незамедлительно прекратить насилие.
 
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