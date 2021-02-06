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Меркель рассказала о плане поддержки гражданского общества Беларуси
Источник материала: UDF
Ангела Меркель. Фото: РИА Новости
«Правительство ФРГ приняло план действий «Гражданское общество Беларуси». Преследуемые оппозиционеры и бедствующие люди смогут в облегченном порядке получить визу и таким образом убежище у нас. Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, ввести стипендии и поддержать независимые СМИ», — сказала Ангела Меркель.
По словам канцлера, это «не изменит противостояния» между сторонами конфликта в Беларуси, так как «это невозможно извне», но продемонстрирует поддержку в Берлине в адрес оппозиции, «мы слышим их голоса».
Меркель призвала власти в Минске «незамедлительно прекратить насилие и освободить политических заключенных». Она вновь заявила о том, что Германия и ЕС «будут продолжать привлекать к ответственности виновных в продолжающейся нарушениях прав человека в Беларуси».
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Меркель призвала власти в Минске незамедлительно прекратить насилие.
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