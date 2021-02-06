Меркель рассказала о плане поддержки гражданского общества Беларуси

Источник материала: UDF



Ангела Меркель. Фото: РИА Новости

«Правительство ФРГ приняло план действий «Гражданское общество Беларуси». Преследуемые оппозиционеры и бедствующие люди смогут в облегченном порядке получить визу и таким образом убежище у нас. Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, ввести стипендии и поддержать независимые СМИ», — сказала Ангела Меркель.

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