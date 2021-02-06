Китайскую блогершу с «кукольной» внешностью со скандалом разоблачили. Правда о ней - только ее пол

Источник материала: Tut.by

Кажется, сегодня всем уже понятно, что реальный человек и то, каким он предстает перед своими подписчиками в социальных сетях, — «две большие разницы». В этом убедились фанаты китайской блогерши Цзин На, которая полюбилась им своей кукольной внешностью.



Так девушка выглядела в своих соцсетях



И вот так

Оказалось, что реальная Цзин имеет мало общего со своими изображениями в соцсетях. Мало того что у нее совсем другие внешность, рост и вес, но даже знак зодиака и возраст тоже оказались неправдой.

А так — в жизни

«Мы называли тебя богиней, а ты оказалась фейком!» После того как в Сети появились реальные фотографии Цзин, разочарованию фанатов не было предела.





Стоит сказать, что Цзин не сильно расстроилась из-за того, что обман всплыл на поверхность. В ответ она пошутила, что может поделиться с расстроенными фанатами шаблонами для редактирования фотографий.