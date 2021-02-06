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Китайскую блогершу с «кукольной» внешностью со скандалом разоблачили. Правда о ней - только ее пол
Источник материала: Tut.by
Кажется, сегодня всем уже понятно, что реальный человек и то, каким он предстает перед своими подписчиками в социальных сетях, — «две большие разницы». В этом убедились фанаты китайской блогерши Цзин На, которая полюбилась им своей кукольной внешностью.
Оказалось, что реальная Цзин имеет мало общего со своими изображениями в соцсетях. Мало того что у нее совсем другие внешность, рост и вес, но даже знак зодиака и возраст тоже оказались неправдой.
«Мы называли тебя богиней, а ты оказалась фейком!» После того как в Сети появились реальные фотографии Цзин, разочарованию фанатов не было предела.
Стоит сказать, что Цзин не сильно расстроилась из-за того, что обман всплыл на поверхность. В ответ она пошутила, что может поделиться с расстроенными фанатами шаблонами для редактирования фотографий.
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Реальный человек и то, каким он предстает перед своими подписчиками в социальных сетях, - «две большие разницы»
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