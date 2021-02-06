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Внимание, розыск! Автомобиль насмерть сбил 25-летнюю девушку под Березой, водитель скрылся
Источник материала: Tut.by
В Березовском районе неустановленный автомобиль насмерть сбил девушку, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Авария произошла 6 февраля, в 08.45, на 122-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 25-летнюю жительницу Березы.
В результате наезда девушка от полученных травм умерла на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобиля и водителя.
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Авария произошла 6 февраля, в 08.45, на 122-м километре трассы М1 Брест - Минск - граница РФ.
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