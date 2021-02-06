Внимание, розыск! Автомобиль насмерть сбил 25-летнюю девушку под Березой, водитель скрылся

Источник материала: Tut.by

В Березовском районе неустановленный автомобиль насмерть сбил девушку, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 6 февраля, в 08.45, на 122-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 25-летнюю жительницу Березы.

В результате наезда девушка от полученных травм умерла на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобиля и водителя.

МВД просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией или имеющих записи видеорегистраторов с кадрами по данному происшествию, позвонить по телефонам: 8 0162 23-62-62 или 102.