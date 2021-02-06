ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Google представил обновление, исправляющее опасную уязвимость в Chrome

06.02.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания Google выпустила важное обновление для фирменного браузера Chrome.

Новая версия 88.0.4324.150 доступна для Windows, macOS и Linux.

Главной задачей обновления стало исправление уязвимости CVE-2021-21148, обнаруженной 24 января специалистом по кибербезопасности Маттиасом Буленсом. Уязвимость эксплуатирует Chrome WebAssembly и  JavaScript V8, позволяя злоумышленникам запускать исполняемый код на компьютере жертвы, пишет interfax.by

Google призывает пользователей как можно скорее обновить браузер.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google выпустила важное обновление для фирменного браузера Chrome.
 
Новости дня
Новости разные
 
Осадки не помогли: в Крыму пересохли практически все водохранилища
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by