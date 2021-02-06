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Видеофакт: студенты побрили головы в знак солидарности с белорусскими политзаключёнными

06.02.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Студенты, которых отчисли из разных ВУЗов за участие в протестах, побрили головы в знак солидарности с белорусскими политзаключёнными. Как сообщают СМИ, отчисленных около 200 человек.

Их акция получила название "На что ты способен ради мечты".

А поводом стал поступок Артёма Лукьяненко из Naviband - он перед Новым годом из солидарности с политзаключёнными обрил голову.

 
 

 
 
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Студенты, которых отчисли из разных ВУЗов за участие в протестах, побрили головы в знак солидарности с белорусскими политзаключёнными. Как сообщают СМИ,...
 
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