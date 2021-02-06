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Бабарико и Лукашенко. Появился рейтинг наиболее известных политиков и чиновников Беларуси
Источник материала: Партизан
Основатель Центра новых идей и сотрудник Chatham House Рыгор Астапеня поделился данными январского опроса белорусов. В нем предлагается выбрать из списка наиболее достойных президентства людей.
Лидерами рейтинга стали Бабарико, Лукашенко и «никто».
Данные опроса опубликовал основатель Центра новых идей и сотрудник британской организации Chatham House Рыгор Астапеня в своем телеграм-канале.
Люди могли выбрать до трех людей из нижнего списка, поэтому сумма рейтингов больше 100%.
Из этих людей, кто кажется вам наиболее достойным чтобы стать президентом Беларуси?
Виктор Бабарико - 35%
Александр Лукашенко - 24%
Павел Латушко - 18%
Светлана Тихановская - 11%
Валерий Цепкало - 10%
Сергей Тихановский - 9%
Мария Колесникова - 8%
Сергей Румас - 7%
Николай Статкевич - 4%
Владимир Макей - 4%
Зенон Позняк - 2%
Андрей Дмитриев - 2%
Наталья Качанова - 1%
Максим Знак - 1%
Анатолий Лебедько - 1%
Владимир Караник - 1%
Вероника Цепкало - 1%
Павел Северинец - 1%
Юрий Караев - 1%
Никто из вышеперечисленных - 19%
Социологическое исследование было проведено британской организацией Chatham House с 14 по 20 января среди белорусских городских жителей методом CAWI. Выборка была репрезентативная. В опросе приняло участие 926 человек.
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Основатель Центра новых идей и сотрудник Chatham House Рыгор Астапеня поделился данными январского опроса белорусов. В нем предлагается выбрать из списка наиболее...
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