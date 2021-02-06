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Минские партизаны провели серию смелых акций
Источник материала: Хартия'97
Минские партизаны провели серию смелых акций
Национальные флаги появились в разных частях столицы.
В Минске бело-красно-белые флаги появились в районе Парка высоких технологий и Чижовки.
О смелой акции столичных партизан сообщил телеграм-канал
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Национальные флаги появились в разных частях столицы.
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