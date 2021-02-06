Источник материала: Хартия'97

Солигорские пенсионеры вышли на акцию протеста 6.02.2021, 14:02

Жители города выразили солидарность со всеми, кто борется за свободу Беларуси.

Акция протеста прошла сегодня в Солигорске. Местные пенсионеры поддержали политзаключенных и всех, кто борется за свободу Беларуси.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%» .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .