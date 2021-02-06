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Солигорские пенсионеры вышли на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Солигорские пенсионеры вышли на акцию протеста
Жители города выразили солидарность со всеми, кто борется за свободу Беларуси.
Акция протеста прошла сегодня в Солигорске. Местные пенсионеры поддержали политзаключенных и всех, кто борется за свободу Беларуси.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Жители города выразили солидарность со всеми, кто борется за свободу Беларуси.
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