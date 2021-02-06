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Стала известна максимальная сумма премии силовикам за разгоны протестов
Источник материала: KYKY>
Максимальная сумма премии силовикам за разгоны протестов, о которой известно, — 600 рублей. Об этом в интервью Onliner
Ранее
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Обложка: Johnny Cosmic.
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Максимальная сумма премии силовикам за разгоны протестов, о которой известно, — 600 рублей. Об этом в интервью Onliner заявил Игорь Лобан, представитель инициативы...
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