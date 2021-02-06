Стала известна максимальная сумма премии силовикам за разгоны протестов

Источник материала: KYKY

Максимальная сумма премии силовикам за разгоны протестов, о которой известно, — 600 рублей. Об этом в интервью Onliner заявил Игорь Лобан, представитель инициативы By_Pol.

Ранее сообщалось об инсайде By_Pol, из которого следует, что нынешний глава МВД Иван Кубраков направил в Совет безопасности письмо с просьбой суровее наказывать протестующих в судах Минской области — не штрафами, а административными арестами. МВД назвало эти данные «очередным фейком».

Также By_Pol рассказывала , что милиционера, который в ночь с 10 на 11 августа на Окрестина участвовал в избиении задержанных (эти сцены попали на жуткое видео), был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Обложка: Johnny Cosmic.