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Стала известна максимальная сумма премии силовикам за разгоны протестов

06.02.2021 14:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Максимальная сумма премии силовикам за разгоны протестов, о которой известно, — 600 рублей. Об этом в интервью Onliner заявил Игорь Лобан, представитель инициативы By_Pol.

Ранее сообщалось об инсайде By_Pol, из которого следует, что нынешний глава МВД Иван Кубраков направил в Совет безопасности письмо с просьбой суровее наказывать протестующих в судах Минской области — не штрафами, а административными арестами. МВД назвало эти данные «очередным фейком».

Также By_Pol рассказывала, что милиционера, который в ночь с 10 на 11 августа на Окрестина участвовал в избиении задержанных (эти сцены попали на жуткое видео), был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Обложка: Johnny Cosmic.

 
 
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Максимальная сумма премии силовикам за разгоны протестов, о которой известно, — 600 рублей. Об этом в интервью Onliner заявил Игорь Лобан, представитель инициативы...
 
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