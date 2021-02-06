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Растущая роль силовиков будет формировать и усиливать паранойю у Лукашенко

06.02.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Растущая роль силовиков будет формировать и усиливать паранойю у Лукашенко
Фото: president.gov.by
Вероятно, грядет внутренняя война в силовых структурах.

В четверг 4 февраля инициатива BYPOL опубликовала якобы письмо министра внутренних дел Ивана Кубракова, в котором фактически изложена жалоба на суды Минской области, которые штрафовали участников протестов вместо того, чтобы отправлять их на «сутки».

В МВД документ назвали фейком.

UDF.BY попросил экспертов поделится своим мнением по этому поводу.

«Можно ожидать серьезных чисток уже в самом силовом аппарате»



Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что не может судить о реальности письма, но зато «знает реальность».


Растущая роль силовиков будет формировать и усиливать паранойю у Лукашенко

Фото: belsat.eu

«А реальность такова, что судебная система Беларуси – репрессивная, направленная на уничтожение прав и свобод белорусских граждан. Она полностью политизирована. И эта специфика не только нынешней ситуации – так было всегда. В Беларуси действует политический заказ и телефонное право, здесь нет независимых судей. Суды выносят заведомо карательные приговоры в отношении участников протеста. А фикция письмо Кубракова или нет – это ничего не меняет», – сказал Усов.


Но помимо этого поступают и другие сигналы о растущем влиянии силовиков. Какими могут быть его последствия?

«За лояльность силовиков, за то, что они спасли его, придется платить – зарплатами, должностями, материальными благами, долями в бизнесе и коррупционных схемах. Особенно высшему руководящему составу», – отметил Усов.


Но это лишь часть проблемы.

«Растущее влияние силовиков, которые фактически превратились в военную знать, будет пугать и самого Лукашенко. Оно будет представлять угрозу для его планов по транзиту власти кому-нибудь из сыновей. Силовики будут желать играть ключевую роль в политических процессах, в том числе, в передачи власти», – считает Усов.


Риски для руководителя страны повысятся еще больше, если у кого-то из силовиков проснутся амбиции.

«Можно спорить, проснутся ли политические амбиции у таких людей как Кубраков, Караев, Вакульчик, Барсуков, Тертель, но исключать этого нельзя. В данный момент мы видим на руководящих постах исключительно исполнителей, людей с примитивным мышлением – пока что это и спасает Лукашенко», – полагает Усов.


Уже в ближайшем будущем влияние силовиков может обернуться против них.

«Растущая роль силовых структур будет формировать и усиливать паранойю у Лукашенко, который уже стар и показал свою слабость силовикам. Он фактически стал их пленником. В перспективе, возможно уже в течение последующих полугода, если для режима ситуация стабилизируется, можно ожидать серьезных чисток уже в самом силовом аппарате – прежде всего, в МВД и КГБ. Ключевой вопрос здесь – на кого Лукашенко будет опираться, в этом процессе. Возможно, он прибегнет к своей старой тактике – разжиганию внутренней борьбы между силовыми структурами. Например, во времена председательства Зайцева КГБ конфликтовал с МВД», – сказал политолог.


«В советское время такое было немыслимо»


Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY отметил, что если бы письмо руководителя МВД оказалось реальностью, то свидетельствовало бы о ненормальной ситуации.


Растущая роль силовиков будет формировать и усиливать паранойю у Лукашенко

Фото: svaboda.org

«Суды и правоохранительные органы – это, безусловно, разные системы, представляющие разные ветви власти. Конечно, в своей работе они в постоянном контакте и без этого невозможно, но МВД в деятельность судов никак вмешиваться не может», – сказал Гриб.


При этом он констатировал специфику ситуации в современной Беларуси: «Суды и МВД на сегодняшний день находятся в непосредственном подчинении у одного человека».


Гриб сделал карьеру в МВД, дослужившись до генерала-лейтенанта. Мог ли он в советское время повлиять на решение суда, например, с помощью телефонного звонка?

«Нет, это было не принято. Не могу утверждать, что на уровне районов, городов руководители милиции или прокуратуры лично не ходатайствовали за кого-то перед каким-то судьей. Наверное, такие единичные факты были. Но чтобы выступать от имени системы МВД, от имени отдела или управления внутренних дел – такое было немыслимо. Чтобы милиция могла диктовать, кого осудить штрафом, а кого административным арестом – такого в моей практике никогда не было», – подчеркнул Гриб.


Судя по данным СМИ и правозащитников, судебная система могла отреагировать на жалобу из МВД ужесточением наказаний для протестующих, отправляя их на сутки вместо штрафов. А если бы в Беларуси работали законы и не было, как говорят правозащитники, правового дефолта, то какой могла быть бы реакция судов на письмо из милиции?

«Там могли бы просто посмеяться и выбросить письмо в корзину. Или дали бы в МВД такой же смешной ответ», – сказал Гриб.
 
 
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За лояльность силовиков, за то, что они спасли его, Лукашенко придется платить.
 
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