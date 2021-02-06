Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

1. Подтянутая фигура

2. Округлые и широкие бедра

3. Гладкая кожа без изъянов

4. Голос

5. Пухлые губы

6. Длинные тонкие пальцы

7. Королевская осанка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7 особенностей женской физиологии, от которых у мужчин приятная дрожь Для мужчины засмотреться на эти прелести — привычное дело.

Представителям сильного пола уж очень нравятся эти женские физиологические особенности:Пресловутые 90-60-90 уже давно канули в Лету, ведь соблазнительность женского тела зависит не от окружности в сантиметрах. Девушка вовсе не должна быть миниатюрной красавицей, едва сошедшей с подиума, чтобы пленять сердца мужчин. Самое главное — это подтянутая и хорошая фигура, ведь именно она подает сигнал, что женщина на пике активности.Здесь мужчины имеют в виду то приятное для взгляда соотношение с талией, благодаря которому и появляется та самая притягательная округлость бедер. От этой части женского тела мужчины просто не могут оторвать взор. При этом, опять же, женщина совсем не обязательно обязана быть стройной, ведь все дело совсем не в этом, а в правильных пропорциях.Абсолютно любого мужчину привлекает гладкая женская кожа без изъянов — нежная и шелковистая, к которой так и хочется прикоснуться. Как признаются представители сильного пола, гораздо притягательнее выглядит просто чистая и ухоженная кожа, чем перебор с тональным кремом и косметикой, пусть даже самой девушке второй вариант нравится гораздо больше.Гладкая кожа без изъянов говорит мужчине о хорошем здоровье женщины, а это важно, если он задумывается о потомстве.Приятный женский голос оказывает на мужчин магнетическое действие. Не высокий и писклявый, и не низкий и хриплый, а нежный и словно обволакивающий. Даже во время телефонного разговора, услышав такие интонации, кавалер не выдержит и уже будет влюблен в девушку по уши.Не зря сейчас женщины устраивают штурмы на салоны красоты, чтобы стать обладательницами пухлых губ, ведь для мужчин это невероятно соблазнительно. Однако стоит учесть, что мужчинам нравится именно естественная пухлость, а не «нарисованная» уколами. В противном случае женщина выглядит ничуть не привлекательно, а наоборот, отталкивающе.Еще один мужской фетиш — смотреть на женские красивые руки с длинными и изящными пальцами. Это придает женщине некую хрупкость и говорит об аристократизме. Во всяком случае, именно так считали раньше.Мужчине хочется взять женскую ладонь, гладить и осыпать ее поцелуями.Не зря родители в детстве постоянно твердили нам, что нужно выпрямить спину. Ведь именно осанка делает из женщины царицу. Во-первых, сразу расправляются плечи и выделяется грудь. А во-вторых, дама кажется неприступной и гордой, что с большей силой влечет мужчин. Да и фигура сразу выглядит гораздо стройнее, если держать осанку правильно.