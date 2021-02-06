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Позиции — ослабленны, легитимность — подорвана

Вернуть Беларусь в ситуацию до августа 2020 года невозможно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наиболее вероятный для Беларуси сценарий — постепенная «венесуализация» Вернуть Беларусь в ситуацию до августа 2020 года невозможно.

Ситуации в Беларуси уделено отдельное внимание в ежегодном прогнозе института «Россия и мир 2021: экономика и внешняя политика».приводит выдержки из данногоХотя белорусская экономическая модель, опиравшаяся на дотационный формат экономического сотрудничества с РФ, исчерпала свой потенциал, основной вызов стабильности будет лежать в 2021 г. в политической сфере, считают российские ученые.Угроза перехода контроля органов власти к прозападной оппозиции в результате краха режима Лукашенко была устранена, отмечается в прогнозе. Однако позиции Лукашенко ослаблены, а его легитимность – как в глазах собственного населения, так и лидеров ряда зарубежных стран – подорвана.Российская поддержка режима А. Лукашенко также небезусловна и напрямую связана с выполнением набора политических шагов по осуществлению конституционной реформы в стране. Тем не менее, в силу очевидного стремления А. Лукашенко не менять в стране ничего, либо, в крайнем случае, ограничиться некоторыми реформами, позволяющими оставив пост президента сохранить реальную власть, процесс политической трансформации РБ едва ли окажется поэтапным и беспроблемным.Вероятным на сегодняшний день (в контексте поведения европейских элит и отсутствии свободы маневра у РФ) представляется сценарий постепенной «венесуализации» ситуации вокруг Беларуси. При таком конфронтационном сценарии ЕС и США усиливают свою помощь оппозиции (т.е. С. Тихановской и переместившемуся на Запад Координационному совету), а Россия, не имея особого выбора, вынужденно поддерживает непопулярного А. Лукашенко. Результатом такого сценария становится усиление конфронтации между РФ и странами Запада по поводу ситуации в Беларуси, расширение санкционной войны, усиление прозападных настроений в политически активной части белорусского общества.В силу особенностей поведения российской элиты не исключен и консервативный сценарий, при котором А. Лукашенко надолго задержится у власти. В рамках этого сценария деятельность оппозиции в стране будет жестко ограничена. Россия будет принимать активное участие в весьма затратном финансировании находящегося в перманентном политическом и социально-экономическом кризисе режима. При этом интеграционные процессы с Россией в рамках Союзного государства и ЕАЭС будут развиваться медленно, непоследовательно и всячески стопориться белорусской стороной. При поддержке ЕС и США продолжит формироваться пул белорусских гражданских активистов и политиков с помощью НГО, базирующихся в Польше, Чехии, Литве и на Украине, а протесты постепенно станут приобретать антироссийский характер.Политический кризис накануне и после президентских выборов 9 августа является провозвестником начала транзита власти в РБ и смены социально-политической модели в стране. Вернуть Беларусь в ситуацию до августа 2020 года невозможно.На взгляд сотрудников ИМЭО РАН, единственным способом минимизировать издержки для белорусского общества и белорусской элиты является четкое следование сочинским соглашениям В. Путина и А. Лукашенко и жесткий контроль российской стороной выполнения принятых на себя Минском обязательств.