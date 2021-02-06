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Ну что, цены вниз? Госзастройщик предложил квартиры по $970 за метр

06.02.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хотят того застройщики или нет, а цены приходится понемногу снижать. Квартиры с метром дешевле $1000 уже продаются в «Минск Мире» и «Новой Боровой». Интересное предложение на днях появилось и в УКС Заводского района: цена на «квадрат» в ЖК «Малая Родина» стартует от 2550 рублей, что на сегодняшний день эквивалентно $970.

Жилой комплекс строится в районе пересечения улиц Шишкина и Кулешова на территории, ранее принадлежавшей воинской части. Панельные новостройки заселяются преимущественно многодетными семьями и военнослужащими. Однако небольшой процент квартир УКС пускает в свободную продажу.

Ну что, цены вниз? Госзастройщик предложил квартиры по 0 за метр
Проект ЖК «Малая Родина»

На этот раз госзастройщик выпустил проектные декларации сразу по трем панельным домам (они опубликованы вчера в «Минском курьере»). Это две 17-этажки по 118 квартир в каждой и один семиэтажный дом на 112 квартир.

Жилье на коммерческих условиях предлагается только в 17-этажках: по 12 квартир в каждом доме. Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах площадью 45,13 кв. м составляет 2800 рублей ($1065 по курсу) при оплате по графику и 2600 рублей ($989) при стопроцентной оплате сразу. В двухкомнатных квартирах площадью 68,32 кв. м «квадрат» стоит 2750 рублей ($1046) при оплате в рассрочку и 2550 рублей ($970), если платить все сразу.

Таким образом, если дольщик располагает нужной суммой, однушку можно купить за 117 338 рублей ($44 645 по курсу), а двушку — за 174 216 рублей ($66 287).

В свободную продажу поступили только 10% квартир в 17-этажках. Все остальное жилье будет распределено среди нуждающихся в улучшении жилищных условий: многодетных семей и военнослужащих (по направлениям районных администраций и Министерства обороны). Для данных категорий граждан квадратный метр стоит ощутимо дешевле: 1462 рубля (во втором доме — 1470) в пределах нормативной площади и 2200 рублей в пределах площади, превышающей нормативную. Нормативная площадь составляет 15 квадратных метров на человека (для многодетных семей — 20 метров на человека). К примеру, если семья из пяти человек строит трехкомнатную квартиру площадью 85 метров, то каждый квадрат посчитают по 1462 рубля. Такая трешка обойдется в 124 270 рублей, что эквивалентно $47 283.

Принимать заявления УКС Заводского района начнет 11 февраля.

Дома начали строить в декабре прошлого года. Семиэтажный дом должны сдать в октябре 2021-го, два 17-этажных столбика — в феврале 2022-го.

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Теги: Минск
 
 
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Хотят того застройщики или нет, а цены приходится понемногу снижать. Квартиры с метром дешевле $1000 уже продаются в «Минск Мире» и «Новой Боровой». Интересное...
 
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