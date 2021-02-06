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«Стеклянная мануфактура» Volkswagen в Дрездене начала серийный выпуск электрокара ID.3

06.02.2021 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Стеклянной мануфактуре» в Дрездене началось серийное производство хетчбэка ID.3. После завода в Цвиккау это вторая площадка, на которой производится эта модель.


В начале этого года производство на «Стеклянной мануфактуре» было модернизировано с учетом требований к моделям на основе платформы MEB. Первые преобразования перед выпуском ID.3 проводились летом 2020 года. На этом этапе был модернизирован один из семи участков — «марьяж», на котором кузов стыкуется с ходовой частью. Среди прочих мер по переоборудованию предприятия — возведение системы для установки панорамной крыши и адаптация захватных устройств, предназначенных для установки места водителя и сидений.


Как и при производстве e-Golf, который собирали в Дрездене с 2017 года (до этого с конвейера завода сходили седаны Phaeton и Bentley Flying Spur), ID.3 будет изготавливаться в одну смену с понедельника по пятницу. При этом недельный объем производства составит 35 экземпляров. В настоящее время на предприятии работают 380 сотрудников.


«Стеклянная мануфактура» — уже четвертое предприятие концерна в мире, освоившее выпуск электромобилей Volkswagen на платформе MEB. Первые электрокары на ее основе были произведены на заводе в Цвиккау. В конце 2020 года производство моделей на платформе MEB стартовало на площадках Антин и Фошань в Китае. Суммарная производственная мощность четырех заводов составляет более 900 тысяч машин в год. Также под выпуск электрокаров нового модульного семейства планируется преобразовать площадки Volkswagen в немецком Эмдене, Ганновере и Чаттануге (США).

 
 
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На «Стеклянной мануфактуре» в Дрездене началось серийное производство хетчбэка ID.3. После завода в Цвиккау это вторая площадка, на которой производится эта модель.
 
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