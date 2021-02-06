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«Стеклянная мануфактура» Volkswagen в Дрездене начала серийный выпуск электрокара ID.3
Источник материала: Tut.by
На «Стеклянной мануфактуре» в Дрездене началось серийное производство хетчбэка ID.3. После
В начале этого года производство на «Стеклянной мануфактуре» было модернизировано с учетом требований к моделям на основе платформы MEB. Первые преобразования перед выпуском ID.3 проводились летом 2020 года. На этом этапе был модернизирован один из семи участков — «марьяж», на котором кузов стыкуется с ходовой частью. Среди прочих мер по переоборудованию предприятия — возведение системы для установки панорамной крыши и адаптация захватных устройств, предназначенных для установки места водителя и сидений.
Как и при производстве
«Стеклянная мануфактура» — уже четвертое предприятие концерна в мире, освоившее выпуск электромобилей Volkswagen на платформе MEB. Первые электрокары на ее основе были произведены на заводе в Цвиккау. В конце 2020 года производство моделей на платформе MEB стартовало на площадках Антин и Фошань в Китае. Суммарная производственная мощность четырех заводов составляет более 900 тысяч машин в год. Также под выпуск электрокаров нового модульного семейства планируется преобразовать площадки Volkswagen в немецком Эмдене, Ганновере и Чаттануге (США).
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На «Стеклянной мануфактуре» в Дрездене началось серийное производство хетчбэка ID.3. После завода в Цвиккау это вторая площадка, на которой производится эта модель.
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