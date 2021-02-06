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Ерофеев: "Наши отношения с Европой находятся в самой низшей точке"

06.02.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский писатель в программе "Особое мнение" — о высылке дипломатов из Москвы

- Наши отношения с Европой находятся в самой низшей точке, я думаю, где-то со смерти Сталина, поэтому прямо скажем, что здесь важно подогревать эту низшую точку, потому что если нет, то тогда начинается какое-то вялое болото.
 А тут вот, видите, они поучаствовали в протестном каком-то выступлении и их гонят. Ну, опять-таки показать, что они враги, что они наши недоброжелатели во всех смыслах этого слова.



О протестах в Москве и об аресте Навального: 

- Если сложить все три момента этой протестной деятельности, то можно сказать, что в России произошло новое Кровавое воскресенье. Да, без трупов, но битье дубинками в XXI веке — это не лучше, чем расстрел на дворцовой площади. То есть это запомнится, и это не только десакрализация власти — это ее просто, можно сказать, деградация. Это Кровавое воскресенье, оно будет, как ни странно, продолжаться еще в том, что эти ребята ночами стояли в этих автобусах, автозаках в жутких условиях. Что же власть, она специальное делает для того, чтобы они обменялись телефонами, сплотились, превратились в какие-то группы радикально настроенные?
***
Власть, в общем, надо сказать, делает всё, чтобы возвысить Навального. Мне кажется, она хочет дать ему Нобелевскую премию мира в этом году. Просто прямо туда его толкает. Представляете, у нас будет в колонии Навальный среди обычных таких воришек, и он будет нобелевский лауреат. Красиво, мне кажется, интересно. Власть будет говорить, что это американские спецслужбы дали ему Нобелевскую премию. Тогда мы скажем, они, вообще, в глобальном масштабе шуруют. Тогда можно сказать, знаете что, может быть, мы тогда как-то не будем скалить зубы против этих спецслужб, если они раздают Нобелевские премии?
 
 
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Российский писатель в программе "Особое мнение" — о высылке дипломатов из Москвы
 
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