Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук о Герасимени: почему именно она теперь возглавила эти вильнюсские фонды?

— Александра Герасименя, известная нынче как «предводитель команчей» — немногочисленной кучки белорусских спортивных ренегатов, заявила как‑то, что Министерство спорта — это лишний государственный институт.





— Эту ахинею не хочется даже комментировать. Видимо, бывшая спортсменка полагает, что единственная функция министерства — это распределение финансовых средств, а с такой задачей она, конечно, мечтала бы справляться сама. Но знает ли Герасименя и ее товарищи, что видов спорта у нас — 47, а в системе министерства работают 38 тысяч человек — две армии, измеряя военными мерками. И все заняты делом — это огромный механизм, где каждый винтик и шестеренка находятся на своем месте и выполняют определенную функцию. Дилетанту эта конструкция может показаться беспорядочным нагромождением, ну так ты вникни немножко в вопрос, изучи его хотя бы поверхностно, а не показывай свою глупость нелепыми заявлениями.





— На ваш взгляд, чем обусловлены их поступки?





— Думаю, дело в личных амбициях и обиде. С Александрой Герасименей, например, я сталкивался всего один раз. Вместе с Надеждой Скардино их привел ко мне прежний пресс‑секретарь: спортивное радио, говорят, хотим создать. Стал вникать: профильного образования у девушек нет, доводы приводят, мягко говоря, сомнительные. В общем, история показалась не совсем чистой. Изучили подробно: оказалось, что под это радио еще пять точек планировалось открыть. Можем предположить, как эти информационные центры использовались бы в непростых политических условиях прошлого года. Благо примеров хватает, когда ресурсы, заявленные исключительно как спортивные, скатились на откровенно тенденциозную политическую платформу часто к тому же ярко экстремистской направленности. Может, были и тут какие‑то планы, стояла определенная задача?





Начинаешь разбираться с судьбой той же Герасимени — и тоже возникают вопросы. 2003 год. Допинг. 4 года дисквалификации. Но вдруг срок сокращают вдвое. Нонсенс, который никто толком объяснить так и не смог. С чего бы это такой аттракцион неслыханной щедрости? Где и с кем удалось договориться? Еще одна веха жизненного пути — три года подготовки в США. С кем там общалась, кто обрабатывал, какие сулили гонорары? И почему именно она теперь возглавила эти вильнюсские фонды?





Если все эти факты выстроить в одну логическую цепочку, то прослеживается некоторая закономерность. Спецслужбы не спят, работают, и методы их воздействия на своих агентов бывают разные. Человек внутренне может быть и не согласен с тем, что делает, но деваться некуда. В моем понимании не может спортсмен, который всегда поддерживал государство, защищал о честь на международной арене, вдруг резко и в корне поменяться, запев совершенно другую песню.





— Песня эта в том числе и про «репрессированных спортсменов». Надо полагать, репрессированный — это Евгений Цуркин, супруг Александры Герасимени и подписант письма в адрес МОК, которое настоятельно призывало ввести санкции против нашего Национального олимпийского комитета. Санкции ввели, а Цуркин при этом преспокойно продолжает жить и тренироваться в Беларуси, пользуется преференциями, ездил на сбор в Цахкадзор в составе сборной Беларуси. Это можно, на ваш взгляд, назвать репрессией?





— Знаете, сегодня некоторые спортсмены на политической теме откровенно спекулируют. Подписан у них, например, контракт, где четко обозначено, каких результатов должен добиться атлет. Задача не выполняется, и, понимая последствия, спортсмен тут же подписывает другую бумагу — протестное письмо. После этого законное расторжение договора или его непродление тут же объявляется политически мотивированным. Какое, например, место в чемпионате страны занял самбист Степан Попов? Второе. А кто у него выиграл? Сотрудник ­ОМОН, который служит в милиции и не имеет ни стипендий, ни тем более таких возможностей для тренировок, как у «политического» Попова — многолетнего члена национальной сборной. Возникает логичный вопрос, кто должен занимать место в команде: Попов с амбициями или парень, который заслуженно победил? Мы руководствовались спортивным принципом. Есть желание оспорить? Так для этого не на митинги нужно ходить, а на тренировки. Эльвира Герман тоже имеет свою политическую точку зрения, но занимается, выступает в соревнованиях, показывает хорошие результаты. Анна Гуськова, Дмитрий Асанов, другие…





— Здесь вспоминается эпическая история с легкоатлетками Дарьей Борисевич и Ольгой Мазуренок…





— Сперва обе разорвали все контрактные обязательства со своими работодателями, а в декабре пришли на прием: отправьте нас за государственный счет на сборы в Турцию! На основании какой статьи и какого закона я могу выделить вам эти деньги? Это невозможно! В итоге полетели за счет средств, которые предоставили так называемые «сосуны» — «вильнюсский филиал». И что вы думаете? Обещали золотые горы, а оплатили только перелет и проживание. А там за бассейн заплати, за тренажеры заплати, за фармакологию заплати… Все за свой счет! Согласитесь, странно, ведь Герасименя как бывшая профессиональная спортсменка должна прекрасно знать всю эту специфику и планировать финансовые расходы исходя из всех затрат. Так в чьих же карманах осели остальные деньги? Не задались ли этим вопросом Мазуренок и Борисевич? И командировочных нет. И зарплата со стипендией не капают. Все то, что дает государство, потому что ты защищаешь его флаг. Не нравится тебе государство? Не нравится флаг? Выбирай другой — насильно мил не будешь. Но если добровольно подписал контракт, то будь добр выполнять взятые на себя обязательства, защищай национальные интересы. Попробовали бы спортсмены в США высказаться против своего государства — посмотрели бы мы тогда на репрессии.





— Были жалобы и на то, что, дескать, отнимают президентские стипендии.





— У Мазуренок срок начисления стипендии закончился 30 августа прошлого года. Четыре года после Олимпиады в Рио, где заняла пятое место, она каждый месяц получала энную сумму денег. Не маленькую. Государство свои обязательства выполнило. Сполна. На сто процентов. Какие претензии?





— А история с главным тренером сборной страны по фристайлу Николаем Козеко?





— К нему только один вопрос — пьянство. Злоупотреблял даже на сборах. Говорю это, изучив ситуацию всесторонне. Результат возлияний — ДТП в Минске . 2,19 промилле в крови! Все материалы есть. Они отправлены в Международный олимпийский комитет, пусть там посмотрят — политические это мотивы или нет. Или главному тренеру позволено то, что обычному гражданину нельзя?





Козеко написал даже письмо на имя Президента с просьбой вернуть ему водительское удостоверение, мол, это первый случай, никогда такого не было, все осознал и раскаялся. А мы сделали запрос в МВД. Выяснилось: в 2019 году — 15 административных нарушений с использованием автомобиля! Превышение скорости, проезд на красный свет, парковка в неположенном месте и употребление спиртных напитков. Вот вам и пожалуйста.





сокращение "БП", полностью текст читайте