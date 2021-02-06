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Свыше 45 делегаций приедут на оружейный салон "MILEX-2021"

06.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. До главного международного смотра новейших вооружений и техники в Минске остается 165 дней. Форум пройдет с 23 по 26 июня 2021 года в павильонах "Минск-Арены", сообщается на сайте выставки.

Всего в международной выставке примут участие свыше 30 стран, тематика ее широка – от бронетехники и боеприпасов до их утилизации и экстренной медицины. 

Сейчас организаторы выбирают площадь размещения экземпляров и формируют список участников. Как ожидается в Минск приедут не менее 47 делегаций.

© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские оружейники представят новинки во время "MILEX-2021"

Белорусские компании готовы представить высоко инновационную продукцию в отраслях инженерной, радиотехнической, информационной и других высокотехнологичных сферах. Сейчас ведется отбор прототипов. Известно, что в 2021 году "оборонщики" представят телекоммуникационные системы, беспилотные комплексы, легкобронированный транспорт и многое другое.     

Международная выставка "MILEX-2021" проводится с 2001 года – тогда в Минск приехало 119 участников из 17 государств. В 2019-м собрались представители уже 70 стран.

В 2020 году доход от деятельности предприятий белорусского Госвоенпрома составил около полутора миллиардов рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Площадь экспозиции Международной выставки вооружений и военной техники "MILEX-2021" составит около 2,5 гектаров.
 
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