Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. До главного международного смотра новейших вооружений и техники в Минске остается 165 дней. Форум пройдет с 23 по 26 июня 2021 года в павильонах "Минск-Арены", сообщается на сайте выставки.

Всего в международной выставке примут участие свыше 30 стран, тематика ее широка – от бронетехники и боеприпасов до их утилизации и экстренной медицины.

Сейчас организаторы выбирают площадь размещения экземпляров и формируют список участников. Как ожидается в Минск приедут не менее 47 делегаций.

Белорусские компании готовы представить высоко инновационную продукцию в отраслях инженерной, радиотехнической, информационной и других высокотехнологичных сферах. Сейчас ведется отбор прототипов. Известно, что в 2021 году "оборонщики" представят телекоммуникационные системы, беспилотные комплексы, легкобронированный транспорт и многое другое.

Международная выставка "MILEX-2021" проводится с 2001 года – тогда в Минск приехало 119 участников из 17 государств. В 2019-м собрались представители уже 70 стран.

В 2020 году доход от деятельности предприятий белорусского Госвоенпрома составил около полутора миллиардов рублей.