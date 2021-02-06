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Флирт как способ коммуникации. В чем подвох
06.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Всегда ли у флирта есть эротический подтекст? Как партнерам относиться к флирту и считать ли его изменой? Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, в каких ситуациях флирт неуместен, а когда с его помощью можно удачно выстроить коммуникацию с другими.
© AFP 2020 / VALERIE MACON
1:50 Что такое флирт, и всегда ли он связан с симпатией
6:10 Зачем мы флиртуем, и почему некоторые люди чувствуют в этом потребность
7:25 "Нет культуры": почему флирт часто осуждают, и как он влияет на репутацию человека
9:50 В каких ситуациях флирт не уместен
13:30 Всегда ли флирт имеет сексуальный подтекст
16:30 Как относиться к тому, что твой партнёр флиртует с другими
20:35 Как понять, что с вами не просто флиртуют, а выражают симпатию
28:30 С кем и когда нельзя флиртовать
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Сделать комплимент, улыбнуться, задержать взгляд. Некоторые люди кокетливы от природы, и флирт — это их стиль общения. Есть одно "но": каждый по-своему определяет...
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