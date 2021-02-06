«Режим должен уважать право граждан на свободу выражения». Меркель призвала Минск немедленно прекратить репрессии и освободить политзаключенных

Немедленно прекратить репрессии и освободить политзаключенных призвала белорусские власти канцлер Германии Ангела Меркель.





«На следующей неделе исполнится ровно полгода со дня проведения в Беларуси президентских выборов, по итогам которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Германия и Европейский союз не признали это, так как это были недемократические выборы. Они не были ни свободными, ни честными, ни транспарентными», — отметила Меркель в субботнем видеообращении.

«Наблюдатели ОБСЕ не были допущены. Потенциальные соперники были арестованы, либо им систематически создавались препятствия, — напомнила канцлер. — После выборов оппозиционеры попадали в тюрьму, принуждались к выезду за рубеж или вынуждены были искать защиту за границей».

«Мужественные люди в Беларуси на протяжении полугода неделю за неделей выходят на улицы Минска и многих других городов по всей стране. Они демонстрируют свою позицию мирно и с достойной восхищения выдержкой против фальсификации выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в своей стране», — подчеркнула Меркель.

Однако, по ее словам, у власти под руководством Александра Лукашенко есть только один ответ на ненасильственные демонстрации: насилие. «Мужчин и женщин, как молодых, так и пожилых, силы безопасности избивают прямо на улице. Тому, кто оказывается в тюрьме, угрожает — и это многократно подтверждено — жестокое обращение», — отметила канцлер.

Ее «глубоко впечатляет» стойкость белорусского демократического движения. «Похоже, власти рассчитывают, что мир снова забудет об этих мужественных людях. Мы никогда не должны это допустить. Мы призываем политическое руководство в Минске немедленно прекратить репрессии и освободить политзаключенных. Мы призываем вас наконец уважать право своих граждан на свободу выражения мнения», — заявила Меркель.

«Германия и Европейский союз продолжат привлекать к ответу виновных в постоянном нарушении прав человека в Беларуси, что мы уже сделали с помощью санкций ЕС», — предупредила она.

«Мы также думаем о мужчинах и женщинах, которые рискуют очень многим ради демократии в своей стране. Я думаю о Светлане Тихановской, с которой смогла встретиться здесь, в Берлине. И о ее соратнице Марии Колесниковой, которую, как и многих других, заключили в тюрьму», — отметила Меркель.

По ее словам, правительство Германии одобрило план действий по поддержке белорусского гражданского общества (Aktionsplan Zivilgesellschaft Belarus). «Преследуемые оппозиционеры и люди в бедственной гуманитарной ситуации могут в упрощенном порядке получить визу, а вместе с ней и убежище у нас», — сообщила канцлер.

«Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, а также учредить стипендии и поддержать независимые СМИ. Это не решит конфликт между правом и репрессиями в Беларуси. Извне это вообще невозможно. Но это показывает мужественным людям там, что мы на их стороне и слышим их голоса — сегодня, как и полгода назад», — заявила Ангела Меркель.

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