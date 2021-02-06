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В России суд оштрафовал немого мужчину за выкрикивание лозунгов
Источник материала: Onliner
В Петербурге слабослышащего Евгения Агафонова оштрафовали за перекрытие дорог и скандирование лозунгов 31 января. Об этом
Несмотря на это, Красносельский районный суд Петербурга признал Евгения Агафонова виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. Суд принял решение назначить наказание ниже низшего предела и оштрафовал его на 5 тысяч российских рублей.
Агафонов — инвалид III группы бессрочно по слуху. Согласно его версии, он просто направлялся в магазин «Мир искусств» и об акции ничего не знал. Когда он увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит, но его все равно задержали.
Адвокат Сергей Локтев уточняет: из-за того что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о праве не свидетельствовать против себя и не знал, какие у него права и обязанности. В протоколе же полицейские указали, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги», несмотря на то, что не имеет возможности говорить.
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В Петербурге слабослышащего Евгения Агафонова оштрафовали за перекрытие дорог и скандирование лозунгов 31 января. Об этом сообщает «Апология протеста». Как...
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