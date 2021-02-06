В России суд оштрафовал немого мужчину за выкрикивание лозунгов

Источник материала: Onliner

В Петербурге слабослышащего Евгения Агафонова оштрафовали за перекрытие дорог и скандирование лозунгов 31 января. Об этом сообщает «Апология протеста». Как объяснил адвокат россиянина, Евгений практически не слышит и вообще не может говорить.

Несмотря на это, Красносельский районный суд Петербурга признал Евгения Агафонова виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. Суд принял решение назначить наказание ниже низшего предела и оштрафовал его на 5 тысяч российских рублей.

Агафонов — инвалид III группы бессрочно по слуху. Согласно его версии, он просто направлялся в магазин «Мир искусств» и об акции ничего не знал. Когда он увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит, но его все равно задержали.

Адвокат Сергей Локтев уточняет: из-за того что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о праве не свидетельствовать против себя и не знал, какие у него права и обязанности. В протоколе же полицейские указали, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги», несмотря на то, что не имеет возможности говорить.