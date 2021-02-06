Источник материала: Хартия'97

Белорусских студентов отправляют в Сирию 5 6.02.2021, 15:02

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Иллюстрационное фото

Власти совсем выжили из ума?

В социальных сетях БГУ появилось сообщение, которое некоторым студентам показалось как минимум странным: им предлагают поехать на учебу в Сирию, сообщает onliner.by .

«Соглашение между Беларусью и Сирией о сотрудничестве было подписано в 2019 году. Ежегодно оно позволяет выделять 15 мест для обучения белорусских граждан: 10 мест для обучения в магистратуре и аспирантуре, 5 мест для обучения в докторантуре или для стажировки. Обучение бесплатное. Также Сирия обеспечивает выплату стипендий и медицинское обслуживание», — говорится в посте.

В комментариях к публикации студенты, само собой, стали шутить над столь необычным предложением:

«Какие самоубийцы из числа обычных студентов туда поедут. Особенно мне понравился пассаж про обеспечение Сирией медицины — на случай отрыва головы от красот Дамаска... Смех как защитная реакция, чтобы не плакать».

«Требую выпуск брендированных боевых вооружений в связи с этим».

«Это что-то на уровне каникул в Чечне, даже лучше».

Пока журналистам не удалось выяснить, отправлялись ли наши студенты в Сирию до этого. В БГУ пообещали ответить на вопросы в понедельник.

Для справки: в 2011 году в Сирии началось локальное восстание, которое со временем переросло в гражданскую войну, продолжающуюся и сегодня. В конфликт со временем оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.

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