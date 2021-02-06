Источник материала: Хартия'97

«Растущая роль силовиков будет усиливать паранойю у Лукашенко» 5 6.02.2021, 14:56

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Грядет внутренняя война в силовых структурах?

В четверг 4 февраля инициатива BYPOL опубликовала якобы письмо министра внутренних дел Ивана Кубракова, в котором фактически изложена жалоба на суды Минской области, которые штрафовали участников протестов вместо того, чтобы отправлять их на «сутки».

Сайт udf.by попросил экспертов поделится своим мнением по этому поводу.

«Можно ожидать серьезных чисток уже в самом силовом аппарате»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук Павел Усов отметил, что не может судить о реальности письма, но зато «знает реальность».

«А реальность такова, что судебная система Беларуси – репрессивная, направленная на уничтожение прав и свобод белорусских граждан. Она полностью политизирована. И эта специфика не только нынешней ситуации – так было всегда. В Беларуси действует политический заказ и телефонное право, здесь нет независимых судей. Суды выносят заведомо карательные приговоры в отношении участников протеста. А фикция письмо Кубракова или нет – это ничего не меняет», – сказал Усов.

Но помимо этого поступают и другие сигналы о растущем влиянии силовиков. Какими могут быть его последствия?

«За лояльность силовиков, за то, что они спасли его, придется платить – зарплатами, должностями, материальными благами, долями в бизнесе и коррупционных схемах. Особенно высшему руководящему составу», – отметил Усов.

Но это лишь часть проблемы.

«Растущее влияние силовиков, которые фактически превратились в военную знать, будет пугать и самого Лукашенко. Оно будет представлять угрозу для его планов по транзиту власти кому-нибудь из сыновей. Силовики будут желать играть ключевую роль в политических процессах, в том числе, в передачи власти», – считает Усов.

Риски для руководителя страны повысятся еще больше, если у кого-то из силовиков проснутся амбиции.

«Можно спорить, проснутся ли политические амбиции у таких людей как Кубраков, Караев, Вакульчик, Барсуков, Тертель, но исключать этого нельзя. В данный момент мы видим на руководящих постах исключительно исполнителей, людей с примитивным мышлением – пока что это и спасает Лукашенко», – полагает Усов.

Уже в ближайшем будущем влияние силовиков может обернуться против них.

«Растущая роль силовых структур будет формировать и усиливать паранойю у Лукашенко, который уже стар и показал свою слабость силовикам. Он фактически стал их пленником. В перспективе, возможно уже в течение последующих полугода, если для режима ситуация стабилизируется, можно ожидать серьезных чисток уже в самом силовом аппарате – прежде всего, в МВД и КГБ. Ключевой вопрос здесь – на кого Лукашенко будет опираться, в этом процессе. Возможно, он прибегнет к своей старой тактике – разжиганию внутренней борьбы между силовыми структурами. Например, во времена председательства Зайцева КГБ конфликтовал с МВД», – сказал политолог.

«В советское время такое было немыслимо»

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб отметил, что если бы письмо руководителя МВД оказалось реальностью, то свидетельствовало бы о ненормальной ситуации.

«Суды и правоохранительные органы – это, безусловно, разные системы, представляющие разные ветви власти. Конечно, в своей работе они в постоянном контакте и без этого невозможно, но МВД в деятельность судов никак вмешиваться не может», – сказал Гриб.

При этом он констатировал специфику ситуации в современной Беларуси: «Суды и МВД на сегодняшний день находятся в непосредственном подчинении у одного человека».

Гриб сделал карьеру в МВД, дослужившись до генерала-лейтенанта. Мог ли он в советское время повлиять на решение суда, например, с помощью телефонного звонка?

«Нет, это было не принято. Не могу утверждать, что на уровне районов, городов руководители милиции или прокуратуры лично не ходатайствовали за кого-то перед каким-то судьей. Наверное, такие единичные факты были. Но чтобы выступать от имени системы МВД, от имени отдела или управления внутренних дел – такое было немыслимо. Чтобы милиция могла диктовать, кого осудить штрафом, а кого административным арестом – такого в моей практике никогда не было», – подчеркнул Гриб.

Судя по данным СМИ и правозащитников, судебная система могла отреагировать на жалобу из МВД ужесточением наказаний для протестующих, отправляя их на сутки вместо штрафов. А если бы в Беларуси работали законы и не было, как говорят правозащитники, правового дефолта, то какой могла быть бы реакция судов на письмо из милиции?

«Там могли бы просто посмеяться и выбросить письмо в корзину. Или дали бы в МВД такой же смешной ответ», – сказал Гриб.

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