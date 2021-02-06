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«Растущая роль силовиков будет усиливать паранойю у Лукашенко»
Источник материала: Хартия'97
«Растущая роль силовиков будет усиливать паранойю у Лукашенко»
Грядет внутренняя война в силовых структурах?
В четверг 4 февраля инициатива BYPOL опубликовала якобы письмо министра внутренних дел Ивана Кубракова, в котором фактически изложена жалоба на суды Минской области, которые штрафовали участников протестов вместо того, чтобы отправлять их на «сутки».
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«Можно ожидать серьезных чисток уже в самом силовом аппарате»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук Павел Усов отметил, что не может судить о реальности письма, но зато «знает реальность».
«А реальность такова, что судебная система Беларуси – репрессивная, направленная на уничтожение прав и свобод белорусских граждан. Она полностью политизирована. И эта специфика не только нынешней ситуации – так было всегда. В Беларуси действует политический заказ и телефонное право, здесь нет независимых судей. Суды выносят заведомо карательные приговоры в отношении участников протеста. А фикция письмо Кубракова или нет – это ничего не меняет», – сказал Усов.
Но помимо этого поступают и другие сигналы о растущем влиянии силовиков. Какими могут быть его последствия?
«За лояльность силовиков, за то, что они спасли его, придется платить – зарплатами, должностями, материальными благами, долями в бизнесе и коррупционных схемах. Особенно высшему руководящему составу», – отметил Усов.
Но это лишь часть проблемы.
«Растущее влияние силовиков, которые фактически превратились в военную знать, будет пугать и самого Лукашенко. Оно будет представлять угрозу для его планов по транзиту власти кому-нибудь из сыновей. Силовики будут желать играть ключевую роль в политических процессах, в том числе, в передачи власти», – считает Усов.
Риски для руководителя страны повысятся еще больше, если у кого-то из силовиков проснутся амбиции.
«Можно спорить, проснутся ли политические амбиции у таких людей как Кубраков, Караев, Вакульчик, Барсуков, Тертель, но исключать этого нельзя. В данный момент мы видим на руководящих постах исключительно исполнителей, людей с примитивным мышлением – пока что это и спасает Лукашенко», – полагает Усов.
Уже в ближайшем будущем влияние силовиков может обернуться против них.
«Растущая роль силовых структур будет формировать и усиливать паранойю у Лукашенко, который уже стар и показал свою слабость силовикам. Он фактически стал их пленником. В перспективе, возможно уже в течение последующих полугода, если для режима ситуация стабилизируется, можно ожидать серьезных чисток уже в самом силовом аппарате – прежде всего, в МВД и КГБ. Ключевой вопрос здесь – на кого Лукашенко будет опираться, в этом процессе. Возможно, он прибегнет к своей старой тактике – разжиганию внутренней борьбы между силовыми структурами. Например, во времена председательства Зайцева КГБ конфликтовал с МВД», – сказал политолог.
«В советское время такое было немыслимо»
Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб отметил, что если бы письмо руководителя МВД оказалось реальностью, то свидетельствовало бы о ненормальной ситуации.
«Суды и правоохранительные органы – это, безусловно, разные системы, представляющие разные ветви власти. Конечно, в своей работе они в постоянном контакте и без этого невозможно, но МВД в деятельность судов никак вмешиваться не может», – сказал Гриб.
При этом он констатировал специфику ситуации в современной Беларуси: «Суды и МВД на сегодняшний день находятся в непосредственном подчинении у одного человека».
Гриб сделал карьеру в МВД, дослужившись до генерала-лейтенанта. Мог ли он в советское время повлиять на решение суда, например, с помощью телефонного звонка?
«Нет, это было не принято. Не могу утверждать, что на уровне районов, городов руководители милиции или прокуратуры лично не ходатайствовали за кого-то перед каким-то судьей. Наверное, такие единичные факты были. Но чтобы выступать от имени системы МВД, от имени отдела или управления внутренних дел – такое было немыслимо. Чтобы милиция могла диктовать, кого осудить штрафом, а кого административным арестом – такого в моей практике никогда не было», – подчеркнул Гриб.
Судя по данным СМИ и правозащитников, судебная система могла отреагировать на жалобу из МВД ужесточением наказаний для протестующих, отправляя их на сутки вместо штрафов. А если бы в Беларуси работали законы и не было, как говорят правозащитники, правового дефолта, то какой могла быть бы реакция судов на письмо из милиции?
«Там могли бы просто посмеяться и выбросить письмо в корзину. Или дали бы в МВД такой же смешной ответ», – сказал Гриб.
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Грядет внутренняя война в силовых структурах?
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