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«Мы выбираем свободу, даже если путь к ней – марафон»

06.02.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Мы выбираем свободу, даже если путь к ней – марафон»

  • 6.02.2021, 14:47
«Мы выбираем свободу, даже если путь к ней – марафон»
Фото: ТАСС

Белорусские спортсмены записали мотивирующее видео.

Благотворительный «Марафон свободы», объявленный Фондом спортивной солидарности – в самом разгаре, сообщает tribuna_by.

Пробежать (пройти пешком или на лыжах, проплыть или проехать на велосипеде) 2334 метров в поддержку белорусов можно в любой день и время до 10-го февраля.

В мотивирующих видео «Марафона свободы» можно увидеть известных белорусских спортсменов: Виталия Гуркова, Александру Герасименю, Сергея Скибу и Артура Удриса.

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Белорусские спортсмены записали мотивирующее видео.
 
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