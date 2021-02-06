Источник материала: Хартия'97

«Мы выбираем свободу, даже если путь к ней – марафон» 6.02.2021, 14:47

Фото: ТАСС

Белорусские спортсмены записали мотивирующее видео.

Благотворительный «Марафон свободы», объявленный Фондом спортивной солидарности – в самом разгаре, сообщает tribuna_by .

Пробежать (пройти пешком или на лыжах, проплыть или проехать на велосипеде) 2334 метров в поддержку белорусов можно в любой день и время до 10-го февраля.

В мотивирующих видео «Марафона свободы» можно увидеть известных белорусских спортсменов: Виталия Гуркова, Александру Герасименю, Сергея Скибу и Артура Удриса.

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