|
Специалисты из Гарварда назвали самый полезный продукт для здоровья сердца
Источник материала: Хартия'97
Специалисты из Гарварда назвали самый полезный продукт для здоровья сердца
Ранее считалось, что он необходим для эффективной работы мозга.
Долгое время считалось, что грецкий орех — один из лучших продуктов для поддержания работы мозга. Исследователи из Гарварда выяснили, что это не совсем так. По их словам, куда больше пользы эти орехи приносят сердцу.
В отличие от других орехов, грецкие улучшают липидный профиль и сокращают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает испанская газета
Так, в грецких орехах значительно выше содержание фитохимических веществ и полезных мононенасыщенных жиров. Например, альфа-линоленовой кислоты — одной из незаменимых жирных кислот Омега-3, которые организм человека не способен синтезировать самостоятельно. Эксперт добавила, что грецкие орехи богаты витаминами, минералами и клетчаткой, а также обладают сильными антиоксидантными свойствами, нормализуют уровень холестерина и оказывают противовоспалительное действие.
В 2013 году Марта Гуаш Ферре вместе с испанскими коллегами подвела итоги длительного исследования, для участия в котором были приглашены более 7 тыс. добровольцев в возрасте от 55 до 90 лет. Ученые выяснили, что всего три порции грецких орехов в неделю (одна порция — 28 г) уменьшают риск смерти от различных причин на 45%. А смертность от сердечно-сосудистых заболеваний при этом снижается на 55%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее считалось, что он необходим для эффективной работы мозга.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)