Источник материала: Хартия'97

Специалисты из Гарварда назвали самый полезный продукт для здоровья сердца 6.02.2021, 14:37

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Ранее считалось, что он необходим для эффективной работы мозга.

Долгое время считалось, что грецкий орех — один из лучших продуктов для поддержания работы мозга. Исследователи из Гарварда выяснили, что это не совсем так. По их словам, куда больше пользы эти орехи приносят сердцу.

В отличие от других орехов, грецкие улучшают липидный профиль и сокращают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает испанская газета La Vanguardia . Полезные свойства этого продукта объясняются его специфическим питательным составом, считает доктор медицинских наук из Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре.

Так, в грецких орехах значительно выше содержание фитохимических веществ и полезных мононенасыщенных жиров. Например, альфа-линоленовой кислоты — одной из незаменимых жирных кислот Омега-3, которые организм человека не способен синтезировать самостоятельно. Эксперт добавила, что грецкие орехи богаты витаминами, минералами и клетчаткой, а также обладают сильными антиоксидантными свойствами, нормализуют уровень холестерина и оказывают противовоспалительное действие.

В 2013 году Марта Гуаш Ферре вместе с испанскими коллегами подвела итоги длительного исследования, для участия в котором были приглашены более 7 тыс. добровольцев в возрасте от 55 до 90 лет. Ученые выяснили, что всего три порции грецких орехов в неделю (одна порция — 28 г) уменьшают риск смерти от различных причин на 45%. А смертность от сердечно-сосудистых заболеваний при этом снижается на 55%.

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