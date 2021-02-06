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В Мьянме начались массовые протесты против военного правительства

06.02.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Мьянме начались массовые протесты против военного правительства

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  • 6.02.2021, 14:34
В Мьянме начались массовые протесты против военного правительства

Тысячи людей проходят маршами по городам.

Несколько тысяч человек приняли участие в первом массовом уличном протесте против захвата власти военными в Мьянме, он прошел в Янгоне утром в субботу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой мьянманский новостной портал Mizzima на своей странице в социальной сети Facebook.

На странице размещены фотографии с места события, на которых виден строй полицейских в бронежилетах с пластиковыми щитами, а также толпа демонстрантов, в которой многие идут, подняв вверх руку с "трехпалым салютом" из фильма "Голодные игры", заимствованным у гонконгских и таиландских демонстрантов символом борьбы за демократию. Многие участники протеста одеты в красное: этот цвет – символ партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было отстранено от власти военными 1 февраля.

Портал также сообщает, что полицейские во время демонстрации "задержали сотни человек и вывезли их на грузовиках", однако среди выложенных фотографий нет кадров задержания демонстрантов.

В то же время интернет-издание Frontier сообщает, что протест, проходящий на улице Инсейн Роуд в Янгоне, проходит мирно, и полицейские, находящиеся там же, сохраняют строй, но бездействуют.

Позже стало известно, что в других городах Мьянмы тоже начались протесты против захвата власти военными. Тысячи людей проходят маршами по городам.

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