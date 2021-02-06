Президент Литвы присоединится к празднованию Международного дня солидарности с Беларусью

сайте литовского лидера. Президент Литвы Гитанас Науседа присоединится к празднованию Международного дня солидарности с Беларусью. Об этом говорится налитовского лидера.









«Мирное стремление белорусского народа к демократии – это фундаментальное изменение. Поддержка гражданского общества является бесценным инструментом в этой тяжелой борьбе – она укрепляет, мотивирует, консолидирует и побеждает страх. Мы помним, что без поддержки Литве было бы сложнее добиваться независимости от Советского Союза, поэтому мы прекрасно понимаем, каким весомым и значимым является жест солидарности с решимостью наших соседей реализовать свои мечты», — заявил Гитанас Науседа.



