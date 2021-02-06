Вернитесь в наш союз: Байден хочет возродить Запад

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент США Джо Байден произнес внешнеполитическую речь. Нам, естественно, было интересно о России: "Дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли".

Но если вы китаец или сосед таковых, то вам интереснее вот о чем: Байден пообещал "серьезно заняться вызовом, который Китай бросает нашему процветанию, безопасности и демократическим ценностям".

Если вы американец, то речь – о том, что США прекращают участие в военной операции в Йемене и поставки вооружений Саудовской Аравии, которая эту войну затеяла. То есть ожидавшийся разворот политики на Ближнем Востоке начался: сенсация.

Так о чем же эта речь, которую, вообще-то, заранее рекламировали как программную, обозначающую приоритеты всей новой внешней политики США? У нее мог бы быть эпиграф из великого американца Эрнеста Хемингуэя: "Человек в одиночку ни черта не может" (это концовка "Иметь и не иметь"). То есть, если коротко, то Байден говорил о необходимости восстановления западного альянса, всей системы союзов и партнерств, без которой у США ничего не получится в мире.

И это действительно серьезная задача, на которую уйдет много времени. И это действительно суть нынешней внешнеполитической доктрины страны.

"Восстановительным" был сам факт визита Байдена в Госдепартамент: вы можете вспомнить, чтобы в этом учреждении бывал Дональд Трамп? Он его громил, вместе со всей зашедшей в тупик внешней политикой демократов, с ее альянсами.

Что касается содержания речи, то тут такая история: почти год назад в журнале Foreign Affairs была напечатана статья кандидата в президенты Джо Байдена о том, почему Америка вновь должна стать мировым лидером. До и после этого в том же журнале опубликовалось множество демократов, занятых или занимавшихся внешней политикой страны. Бессмысленное дело – анализ текстов на предмет того, какой абзац кому принадлежит, и без того ясно, что ту статью писал не Байден, а коллективный разум мирового глобализма.

И вот берем текст той, кандидатской статьи – и нынешнего выступления… Уже понятно, да? А с другой стороны, все правильно. Было бы очень странно, если бы они отличались. Наоборот, все выглядит объяснимо: Байден обещал – Байден сделал. Ну, то есть начал делать.

Оба текста писали одни и те же умные и профессиональные люди. Люди, хорошо понимающие, что Америка уже не просто давно не та, а, по сути, переживает глобальную катастрофу – уход с лидирующей позиции в мире. Но при этом ей нужны не судорожные импровизации, как при Трампе, а четко обозначенная цель: например, удержаться, не развалившись, хотя бы среди первой пятерки держав. Однако в статьях и выступлениях все должно звучать по-американски, с угрожающим рыком. То есть суть – это для умных, способных читать и между строк, а угрозы по поводу примеров из свежей мировой практики – для широкой публики. Итог: миссия выполнена. Если, конечно, миссия в том, чтобы провозглашать доктрины, а не успешно их проводить в жизнь.

Что в этой доктрине действительно интересно: что "международная система, которую с особой тщательностью построили США, трещит по швам", в том числе потому, что настоящих "свободных" демократий, по данным правозащитных организаций, в мире было 41, а сейчас осталось всего 19. Это весь наличествующий Запад.

Как с этой ситуацией можно справиться: вы удивитесь, но ключ ко всему – "борьба с коррупцией". Если кому-то еще неясно, откуда взялся проект "Навальный", то вот о чем писал Байден в начале прошлой весны: "Я издам президентскую стратегическую директиву, согласно которой борьба с коррупцией будет основным интересом национальной безопасности и демократической ответственности. Кроме того, я возглавлю работу на международном уровне, целью которой будет обеспечивать прозрачность мировой финансовой системы, выявлять незаконные налоговые "гавани", арестовывать похищенные активы и создавать условия, в которых лидерам, обворовывающим свой народ, будет сложнее прятаться за анонимными подставными компаниями".

То есть финансовая система Запада должна стать громадным аппаратом глобального контроля за всем миром, она должна выносить приговоры о том, какие деньги "грязные" (а кто проверит?), и заодно эти деньги забирать себе.

И это не все. Особая роль отводится "технологическим компаниям и операторам крупных социальных сетей, которые должны признать свою ответственность и огромную заинтересованность в деле поддержки демократических обществ и защиты свободы слова. При этом свобода слова не может означать, что технологические компании и операторы социальных сетей имеют право способствовать распространению злонамеренной лжи. Эти компании должны делать все, чтобы их инструменты и платформы не расширяли возможности полицейского государства, не нарушали неприкосновенность частной жизни, не способствовали репрессиям в Китае и других странах".

Вот вам еще один глобальный аппарат, решающий, что правда и что ложь, и все неправдивое блокирующий. И стоит ли напоминать, что за истекший год эта машина подавления произвела, для начала, переворот в самих США, но также хорошо поразвлекалась по всему миру. Доведя этот мир до разговоров о том, что таких "министерств правды" просто не должно быть.

В общем, глобалистам кажется, что есть масса возможностей "устанавливать правила игры во всех сферах – от окружающей среды до трудовых отношений, торговли, технологий и прозрачности, чтобы они и дальше отражали демократические интересы и ценности". Это из какого текста Байдена, прошлогоднего или нынешнего? Да неважно, мы имеем дело с одним и тем же документом.

Но еще мы имеем дело с самой ранней стадией выполнения этого плана, когда Вашингтон только-только говорит "своим": простите нас за трамповскую аномалию и вернитесь в наш прекрасный союз. Ну и заодно пугает тех, против которых этот союз должен, собственно, существовать, – нас, например. А мы, как положено, отвечаем, что надеемся на новую страницу в отношениях с США и на прочее, хорошее и правильное.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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