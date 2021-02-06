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Светлана Тихановская и Джули Фишер возложили венки к месту захоронения Кастуся Калиновского

06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Церемония с участием белорусского политика и нового посла США в Беларуси состоялась в Вильнюсе.

Светлана Тихановская и Джули Фишер возложили венки к месту захоронения Кастуся Калиновского

Фото https://t.me/tsikhanouskaya

Светлана Тихановская и Джули Фишер возложили венки к месту захоронения Кастуся Калиновского

Светлана Тихановская и Джули Фишер возложили венки к месту захоронения Кастуся Калиновского

Напомним, накануне Светлана Тихановская и Джули Фишер обсудили двусторонние отношения между Беларусью и США, а также возможные варианты решения политического кризиса в нашей стране.

 
 
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Церемония с участием белорусского политика и нового посла США в Беларуси состоялась в Вильнюсе.
 
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