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Светлана Тихановская и Джули Фишер возложили венки к месту захоронения Кастуся Калиновского
06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Церемония с участием белорусского политика и нового посла США в Беларуси состоялась в Вильнюсе.
Фото https://t.me/tsikhanouskaya
Напомним, накануне Светлана Тихановская и Джули Фишер
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Церемония с участием белорусского политика и нового посла США в Беларуси состоялась в Вильнюсе.
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