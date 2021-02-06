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Фотофакт. Тихановская и посол США Фишер возложили венки к могиле Калиновского в Вильнюсе

06.02.2021 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По случаю предстоящего 7 февраля Международного дня солидарности с Беларусью посол США в Беларуси Джули Фишер и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская возложили венки к месту захоронения Кастуся Калиновского на кладбище Расу в Вильнюсе.

Фотофакт. Тихановская и посол США Фишер возложили венки к могиле Калиновского в Вильнюсе
Фото пресс-службы Светланы Тихановской

Как сообщает пресс-служба Тихановской, политик подчеркнула, что нужно знать своих героев, исторических и нынешних. «Эту неделю действительно можно назвать неделей героев Беларуси: 2 февраля был день рождения Калиновского, 4 февраля — день рождения Костюшко. Однако главные герои современной Беларуси — это те, кто сидит в тюрьмах за свои взгляды. Те, кто выходит на улицы. Те, кто жертвует собой каждый день за свободу. Сегодня мы чествуем Калиновского, и в наших мыслях каждый, кто продолжает бороться за свободную Беларусь».

В течение последних дней Фишер находится в Вильнюсе, где встретилась со Светланой Тихоновской, представителями ее офиса, кабинета представителей, а также ряда белорусских инициатив и организаций.

Как сообщалось, недавно назначенная послом США в Беларуси Джули Фишер с 1 по 8 февраля посещает несколько европейских городов. «В рамках текущих консультаций назначенный посол Фишер встретится с партнерами из правительств, научных кругов и гражданского общества для обсуждения усилий, которые они предпринимают, а также путей совместной работы для поддержки стремлений белорусского народа к сохранению суверенитета и независимости, а также укрепления демократии и повышения благосостояния», — сообщала пресс-служба посольства США в Минске.

Международный день солидарности с Беларусью инициировала провести 7 февраля Светлана Тихановская. Намерение присоединиться к нему выразили многие страны ЕС и их лидеры, а также граждане этих стран и белорусские диаспоры за рубежом.

 
Теги: Минск
 
 
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По случаю предстоящего 7 февраля Международного дня солидарности с Беларусью посол США в Беларуси Джули Фишер и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская...
 
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