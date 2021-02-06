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Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках нового фильма

06.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках нового фильма

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс травмировалась во время съемок фильма «Не смотри вверх». Об этом информирует портал TMZ.

Уточняется, что инцидент произошел на съемках в Бостоне (США). В одной из сцен рядом с Лоуренс был запланирован «контролируемый взрыв окна». Осколок стекла угодил артистке в веко. Рана начала кровоточить.

Производство фильма из-за инцидента приостановили. Степень ранения Лоуренс не ясна, но отмечается, что «все не так уж плохо».

Фото: Global Look Press/ImagePressAgency

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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс травмировалась во время съемок фильма «Не смотри вверх». Об этом информирует портал TMZ. Уточняется, что инцидент произошел...
 
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