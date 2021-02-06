Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках нового фильма

Источник материала: ОНТ

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс травмировалась во время съемок фильма «Не смотри вверх». Об этом информирует портал TMZ.

Уточняется, что инцидент произошел на съемках в Бостоне (США). В одной из сцен рядом с Лоуренс был запланирован «контролируемый взрыв окна». Осколок стекла угодил артистке в веко. Рана начала кровоточить.

Производство фильма из-за инцидента приостановили. Степень ранения Лоуренс не ясна, но отмечается, что «все не так уж плохо».

Фото: Global Look Press/ImagePressAgency

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