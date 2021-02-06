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Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках нового фильма
Источник материала: ОНТ
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс травмировалась во время съемок фильма «Не смотри вверх». Об этом
Уточняется, что инцидент произошел на съемках в Бостоне (США). В одной из сцен рядом с Лоуренс был запланирован «контролируемый взрыв окна». Осколок стекла угодил артистке в веко. Рана начала кровоточить.
Производство фильма из-за инцидента приостановили. Степень ранения Лоуренс не ясна, но отмечается, что «все не так уж плохо».
Фото: Global Look Press/ImagePressAgency
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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс травмировалась во время съемок фильма «Не смотри вверх». Об этом информирует портал TMZ. Уточняется, что инцидент произошел...
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