Муляж взрывного устройства обнаружили в Минском районе

Источник материала: ОНТ

Муляж взрывного устройства был обнаружен в Минском районе. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источник в МВД.

Привязанный к дереву предмет, напоминающий взрывное устройство, обнаружили на съезде с трассы М6 в сторону Тарасово. Там же было найдено полотно с бчб-символикой.

Выбывшие на место саперы установили, что к дереву был прикреплен муляж взрывного устройства.

Проводится проверка.

Фото: БЕЛТА

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