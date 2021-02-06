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Муляж взрывного устройства обнаружили в Минском районе
Источник материала: ОНТ
Муляж взрывного устройства был обнаружен в Минском районе. Об этом
Привязанный к дереву предмет, напоминающий взрывное устройство, обнаружили на съезде с трассы М6 в сторону Тарасово. Там же было найдено полотно с бчб-символикой.
Выбывшие на место саперы установили, что к дереву был прикреплен муляж взрывного устройства.
Проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
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Муляж взрывного устройства был обнаружен в Минском районе. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источник в МВД. Привязанный к дереву предмет, напоминающий...
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