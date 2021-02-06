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Нетрезвый водитель не справился с управлением и cнес дорожные знаки в Минске

06.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В ночь на 6 февраля в Минске нетрезвый водитель за рулем машины «Митсубиси» снес дорожные знаки, не справившись с управлением. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным сведениям, не справившись с управлением, водитель вошел в неуправляемый занос и снес дорожные знаки. Пострадавших в результате аварии нет, машина получила механические повреждения.

Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составила 2,6 промилле.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В ночь на 6 февраля в Минске нетрезвый водитель за рулем машины «Митсубиси» снес дорожные знаки, не справившись с управлением. Об этом информирует УГАИ ГУВД...
 
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