Нетрезвый водитель не справился с управлением и cнес дорожные знаки в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В ночь на 6 февраля в Минске нетрезвый водитель за рулем машины «Митсубиси» снес дорожные знаки, не справившись с управлением. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным сведениям, не справившись с управлением, водитель вошел в неуправляемый занос и снес дорожные знаки. Пострадавших в результате аварии нет, машина получила механические повреждения.

Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составила 2,6 промилле.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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