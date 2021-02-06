Не менее трех человек пострадали от взрыва во французском Бордо

Источник материала: ОНТ

Как минимум три человека пострадали в результате взрыва в жилом здании в центре Бордо (Франция). Об этом информируют «Известия» со ссылкой на телеканал BFM.

На место происшествия прибыли спасатели. Квартал оцепили.

По предварительным сведениям, инцидент может быть связан с утечкой газа. Здание, в котором прогремел взрыв, находится под угрозой обрушения.

Фото: BFMTV/Скриншот

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