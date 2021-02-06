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Подросток пролетел сотни километров в отсеке для шасси самолета и остался жив

06.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подросток пролетел сотни километров в отсеке для шасси самолета и остался жив

Подросток из Кении прилетел в Нидерланды из Англии, забравшись в отсек для шасси самолета. Парень остался жив, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Mirror.

16-летний кениец был обнаружен рядом с шасси после приземления воздушного судна в аэропорту Бека (провинция Лимбург, Нидерланды). Из-за переохлаждения состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Подчеркивается, что подростку сильно повезло, так как безбилетные пассажиры, цепляющиеся за шасси, чаще всего умирают от переохлаждения.

Фото: РИА «Новости» / Владимир Сергеев

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Подросток из Кении прилетел в Нидерланды из Англии, забравшись в отсек для шасси самолета. Парень остался жив, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Mirror. 16-летний...
 
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