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Подросток пролетел сотни километров в отсеке для шасси самолета и остался жив
Источник материала: ОНТ
Подросток из Кении прилетел в Нидерланды из Англии, забравшись в отсек для шасси самолета. Парень остался жив,
16-летний кениец был обнаружен рядом с шасси после приземления воздушного судна в аэропорту Бека (провинция Лимбург, Нидерланды). Из-за переохлаждения состояние мальчика оценивается как тяжелое.
Подчеркивается, что подростку сильно повезло, так как безбилетные пассажиры, цепляющиеся за шасси, чаще всего умирают от переохлаждения.
Фото: РИА «Новости» / Владимир Сергеев
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Подросток из Кении прилетел в Нидерланды из Англии, забравшись в отсек для шасси самолета. Парень остался жив, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Mirror. 16-летний...
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