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Беларусь по экспорту электромобилей - на 46-м месте в мире

06.02.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь в 2019 году находилась по стоимостному экспорту электромобилей на 46-м месте в мире, обгоняя Казахстан и Украину, но уступая Албании и Северной Корее.

Стоимостной показатель экспорта электромобилей в Беларусь (речь идет о новых автомобилях), составил 230 тысяч долларов. Такие данные приводит проект Worldstopexports.
Данные приведены за 2019 год, так как информация за 2020 год еще не собрана. Однако очевидно, что показатели экспорта будут стремительно расти.

Среди ведущих экспортеров мира с 2017 года самыми быстрорастущими экспортерами электромобилей были: Бельгия (рост на 2882%), Австрия (рост на 2453%), Великобритания (рост на 940,4%) и Южная Корея (рост на 458,8%).

Рост обусловлен спросом и переориентацией на электромобили производителей. Например, примерно каждый пятый автомобиль, сошедший с конвейера в Германии в декабре прошлого года, был электромобилем, пишет thinktanks.by

В декабре 2018 года этот показатель составлял всего 3,2 процента.
 
 
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Беларусь в 2019 году находилась по стоимостному экспорту электромобилей на 46-м месте в мире, обгоняя Казахстан и Украину, но уступая Албании и Северной Корее.
 
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