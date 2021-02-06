|
Запрет на российский гимн и флаг распространился и на "Формулу-1"
Источник материала: Партизан
В будущем сезоне Россию в "Королеве автоспорта" представит Никита Мазепин, он будет выступать под нейтральным флагом.
Запрет на флаг и гимн Российской Федерации распространился и на Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формулы-1", об этом
"Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками "нейтральный атлет", если на их машинах написано "Россия". Гимн и флаг России использовать нельзя", - рассказали в РАФ.
Отмечается, что цвета российского флага можно использовать в раскраске гоночного автомобиля.
Россию в будущем сезоне "Формулы-1" представит россиянин Никита Мазепин, он будет выступать за американскую команду Haas Racing. 21-летний гонщик имеет многолетний контракт, он стал четвертым россиянином в "Королеве автоспорта".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В будущем сезоне Россию в "Королеве автоспорта" представит Никита Мазепин, он будет выступать под нейтральным флагом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)