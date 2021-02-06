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Путин наградил Эрнста орденом
06.02.2021 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев – Sputnik. Президент России наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом "За заслуги перед отечеством" I степени, указ опубликован на сайте Кремля.
"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Эрнста Константина Львовича – генерального директора акционерного общества "Первый канал", город Москва", – говорится в указе.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Также Путин наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Кроме того, артистка Александринского театра Елена Зимина награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
Отметим, в субботу, 6 февраля, Константин Эрнст отмечает 60-летний юбилей. Генеральным директором Первого канала он работает уже больше 20 лет, c 1999 года.
Ранее Эрнст становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года. также в его творческой коллекции есть несколько национальных телепремий ТЭФИ. Константин Эрнст - академик национальной академии кинематографических искусств и наук, постоянный член жюри Высшей лиги КВН. Награжден орденами Дружбы (2008).
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст награжден орденом "За заслуги перед отечеством" I степени.
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