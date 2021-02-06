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Гродненец 30 лет хранит бело-красно-белый флаг, который висел на облисполкоме

06.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гродненец 30 лет хранит бело-красно-белый флаг, который висел на облисполкоме

  • 6.02.2021, 16:25
Гродненец 30 лет хранит бело-красно-белый флаг, который висел на облисполкоме

Валерий Юдин ждет, когда флаг вернется на свое законное место.

Гродненец Валерий Юдин с 1992 года хранит бело-красно-белый флаг, который висел на облисполкоме в Гродно.

Он ждет, когда сможет передать городу реликвию, и флаг вернется на свое место.

Подробности в видеорепортаже «Радыё Свабода»:

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Теги: Гродно
 
 
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Валерий Юдин ждет, когда флаг вернется на свое законное место.
 
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