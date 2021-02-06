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Гродненец 30 лет хранит бело-красно-белый флаг, который висел на облисполкоме
Источник материала: Хартия'97
Гродненец 30 лет хранит бело-красно-белый флаг, который висел на облисполкоме
Валерий Юдин ждет, когда флаг вернется на свое законное место.
Гродненец Валерий Юдин с 1992 года хранит бело-красно-белый флаг, который висел на облисполкоме в Гродно.
Он ждет, когда сможет передать городу реликвию, и флаг вернется на свое место.
Подробности в видеорепортаже
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Валерий Юдин ждет, когда флаг вернется на свое законное место.
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