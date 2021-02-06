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Белорусы Белостока подняли в небо 30-метровый бело-красно-белый флаг

06.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Белостока подняли в небо 30-метровый бело-красно-белый флаг

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  • 6.02.2021, 15:32
  • 1,160
Белорусы Белостока подняли в небо 30-метровый бело-красно-белый флаг

Невероятное зрелище.

Сегодня белорусская диаспора Белостока вместе с фондом «Беларусь 2020», а также совместно с городскими властями города подняли 30-ти метровый бело-красно-белый флаг на воздушном шаре в знак поддержки Международного дня белорусской солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Кроме этого, во время мероприятия напротив Дворца Браницких состоялась цепь солидарности с политическими заключенными из Беларуси. В мероприятии приняли участие более ста человек.

«Невероятны, мы с вами, вы с нами. Вместе победим!»- написали участники акции.

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